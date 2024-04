Niamey : La Russie équipe le Niger d’un système de défense antiaérienne pour le contrôle de l’espace aérien

Dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou, la Russie a équipé le Niger d’un système de défense antiaérienne avancé, capable de contrôler totalement l’espace aérien du pays, selon des sources officielles.

Le matériel militaire de dernière génération, transporté par l’avion cargo russe Iliouchine-76, est arrivé mercredi soir à l’aéroport international de Niamey. À son bord se trouvaient également une centaine d’instructeurs russes, responsables de l’installation du matériel et de la formation des forces nigériennes.

La formation dispensée par les instructeurs russes vise à assurer une utilisation efficace du système par les forces nigériennes, a déclaré l’un des instructeurs, s’exprimant à la télévision. Il a ajouté qu’ils étaient là pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de discussions renforcées entre le Niger et la Russie, suite à une conversation téléphonique le 26 mars entre le général Abdourahamane Tiani, chef de l’Etat nigérien, et le président russe Vladimir Poutine, focalisée sur le « renforcement » de leur coopération sécuritaire face aux menaces régionales, notamment les attaques jihadistes qui perturbent la stabilité du Sahel.

Le Niger, comme le Burkina Faso et le Mali, se sont détournés de Paris en formant l’Alliance des Etats du Sahel (AES) dans le but de créer une fédération.