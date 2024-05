Mali : La Capitulation d’un groupe armé marque un changement dans la dynamique militaire

Dans le nord du Mali, un groupe important d’hommes armés a déposé les armes et s’est rendu aux autorités militaires dimanche dernier à Aguelhoc. Selon un communiqué de l’armée malienne, ces hommes armés ont volontairement remis tous leurs équipements militaires, y compris cinq véhicules, des armes telles que des mitrailleuses, des munitions et divers autres équipements militaires. Des mesures appropriées sont en cours pour gérer ces individus et leur matériel, a ajouté l’armée.

Cette reddition est liée aux succès récents de l’armée malienne dans le nord du pays, en particulier dans la zone connue sous le nom des « trois frontières » (Mali, Burkina Faso et Niger), où un haut responsable de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), Abou Houzeifa dit Hugo, issu du polisario, a été tué dimanche dernier.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une expansion du terrorisme, entraînant une crise multidimensionnelle en termes de sécurité, de politique, d’économie et d’humanitaire dans cette région d’Afrique de l’Ouest.