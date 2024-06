Soudan : Des dizaines de morts dans les combats entre l’armée et les paramilitaires

Des violents affrontements entre l’armée et les forces paramilitaires ont causé la mort de dizaines de personnes au Soudan. Le week-end dernier, à El Fasher, capitale de l’État soudanais du Darfour du Nord, on estime que 85 civils ont été tués et plus de 110 blessés. Les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) sont impliquées dans ces combats intensifiés.

Le comité de résistance local à El Fasher a rapporté que les FSR ont utilisé de l’artillerie dans plusieurs quartiers de la ville, rendant difficile l’évaluation précise des pertes humaines. Des témoins ont également signalé l’entrée des combattants des FSR dans certains quartiers avant d’être repoussés par les forces armées.

Parallèlement, l’hôpital principal d’El Fasher, l’hôpital Sud, fait face à une pénurie de matériel médical. Ces affrontements font partie d’une escalade continue du conflit entre les FAS du général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain et les FSR du général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti, ayant coûtés la vie à plus de 15 550 personnes et entraîné le déplacement de plus de 8,8 millions de personnes, selon les estimations récentes de l’OCHA.