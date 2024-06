Ethiopie : 1 milliard de dollars d’exportations de café en dix mois

Les exportations de café de l’Ethiopie ont atteint 1 milliard de dollars au cours des dix derniers mois, selon l’Autorité éthiopienne du café et du thé. Cela représente une augmentation notable par rapport à l’année précédente.

Les principaux pays importateurs et consommateurs de café éthiopien incluent les Etats-Unis, le Japon, la Belgique, l’Allemagne et l’Arabie saoudite. L’autorité souligne des efforts en cours pour élargir les destinations d’exportation du café éthiopien et pour mettre en place des mesures modernes visant à contrer les activités illicites et à améliorer les performances commerciales.