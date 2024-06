Afrique du Sud: Appel à une action urgente du gouvernement face à la pénurie de gaz 

La Fédération des entreprises sud-africaines (BLSA) a alerté le gouvernement sur la crise imminente liée à la pénurie de gaz qui frappera le pays après la suspension de l’approvisionnement en provenance de deux gisements au Mozambique voisin, prévue en 2026. La directrice de la Fédération, Busisiwe Mavuso, a souligné que cette situation représente une crise pour de nombreuses entreprises, employant collectivement plus de 70 000 personnes et générant plus de 27 milliards de dollars (500 milliards de rands) pour l’économie du pays.

Mavuso a critiqué le manque de prise de conscience du gouvernement quant à la gravité de la situation et a appelé à une action rapide et coordonnée entre les entreprises et le gouvernement pour éviter la « falaise gazière ». Elle a remis en question l’efficacité du plan directeur du gaz publié par le ministère des Ressources minérales et de l’Énergie, soulignant qu’il ne répond pas au défi majeur de la disponibilité du gaz après 2026.

En outre, Mavuso a déploré le manque de réactivité du gouvernement aux avertissements des opérateurs privés, décrivant cela comme une caractéristique croissante de la façon dont le gouvernement consulte les parties prenantes dans l’élaboration des politiques publiques.

L’Association des utilisateurs industriels de gaz d’Afrique australe (Igua-SA) a également mis en garde contre la nécessité pour l’Afrique du Sud de trouver rapidement des alternatives au gaz naturel en provenance du Mozambique pour éviter une pénurie énergétique. Igua-SA a souligné que le gouvernement doit tenir compte des avertissements concernant le risque de pénurie de gaz naturel d’ici juin 2026, et prendre des mesures dès maintenant pour assurer un approvisionnement continu.