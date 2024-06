RDC : Un mercenaire roumain et deux soldats congolais tués dans des incidents distincts

Un mercenaire roumain et deux militaires congolais ont été tués, tandis qu’un casque bleu de l’ONU a été blessé, lors de trois incidents distincts survenus samedi dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté des médias dimanche.

Un responsable sécuritaire de la région a indiqué qu’un contractant militaire privé a été tué et trois autres blessés samedi par une frappe de missile sur une base de l’armée congolaise à environ dix kilomètres au nord de Goma. Cette zone est depuis plusieurs mois encerclée au nord et à l’ouest par l’armée rwandaise et la rébellion du M23.

L’armée congolaise, présente en périphérie de la ville, est fréquemment attaquée par les rebelles soutenus par le Rwanda, qui continuent d’étendre leur contrôle dans l’est du pays. Le ministère roumain des Affaires étrangères a confirmé dimanche que les victimes comprenaient un Roumain tué et deux blessés, ainsi qu’une quatrième personne blessée d’une autre nationalité. Les médias roumains ont identifié le défunt comme un mercenaire sous contrat avec l’armée congolaise.

Environ 200 km au nord de Goma, près de la grande ville commerciale de Butembo, deux militaires des Forces armées de la RDC ont été « lâchement brûlés » lors d’une embuscade tendue par des jeunes, a déclaré le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, selon des médias. Ces soldats revenaient après avoir ravitaillé des troupes en lutte contre les ADF, un groupe rebelle originaire d’Ouganda ayant prêté allégeance à l’État islamique. Depuis le début du mois, environ 150 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées aux ADF, la plupart revendiquées par l’État islamique.

Le pape François a déploré dimanche les « combats et massacres » de civils dans l’est de la RDC, où de nombreux chrétiens sont devenus des « martyrs » de la foi. « Nous continuons à recevoir des nouvelles douloureuses sur des combats et des massacres perpétrés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo », a déclaré le pape à l’issue de l’Angélus.