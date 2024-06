Niger : Six soldats tués lors d’une attaque contre un oléoduc

Six soldats nigériens appartenant à une unité chargée de surveiller l’oléoduc acheminant le pétrole vers le Bénin ont été tués lors d’une attaque menée par des « bandits armés » dans le sud du pays, a annoncé dimanche l’armée nigérienne.

L’attaque s’est produite près du village de Salkam, dans la région de Dosso, à environ dix kilomètres du lieu de l’incident. C’est la première fois qu’une telle attaque vise cet oléoduc de près de 2 000 kilomètres, destiné à transporter du pétrole brut depuis les puits pétroliers de l’Agadem, dans le nord-est du Niger, jusqu’au port béninois de Sèmè-Kpodji.

L’armée nigérienne a rapporté que suite à une riposte vigoureuse de ses troupes, les assaillants ont été repoussés et ont dû battre en retraite, emportant avec eux un nombre indéterminé de morts et de blessés. Les soldats touchés faisaient partie de l’opération anti-terroriste « Damissa », active depuis plusieurs années dans la région de Dosso, frontalière du Nigeria et du Bénin.

Plus de 700 soldats sont chargés de la surveillance de cet oléoduc, mis en service en novembre par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. Le Niger est confronté à des violences terroristes dans plusieurs régions du pays, notamment à l’ouest, près du Mali et du Burkina Faso, ainsi qu’au sud-est, aux abords du lac Tchad et du Nigeria.