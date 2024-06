Portrait d’un président : Assimi Goïta du Mali

Le président actuel du Mali est Assimi Goïta, qui est arrivé au pouvoir suite à un coup d’Etat militaire en août 2020. Avant de devenir président, Assimi Goïta était colonel dans l’armée malienne et vice-président de la transition. Son ascension au pouvoir a suivi des manifestations massives contre l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé de mauvaise gestion, de corruption et d’incapacité à faire face à l’insécurité croissante dans le pays.

Assimi Goïta né en 1983, a pris la tête du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), l’organe militaire qui a renversé IBK, et est devenu par la suite le chef de la transition au Mali. Sa présidence intérimaire a été marquée par des efforts pour stabiliser la situation politique et sécuritaire au Mali, notamment à travers des dialogues nationaux et des négociations avec les groupes rebelles dans le nord du pays.

Sur le plan international, Assimi Goïta a cherché à restaurer la crédibilité du Mali sur la scène internationale, tout en faisant face à une pression internationale pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel et démocratique. Sa présence au pouvoir survient à un moment critique pour le Mali, confronté à des défis multiples, notamment la lutte contre l’insécurité, la pauvreté et la crise humanitaire, ainsi que la reconstruction de l’unité nationale et la réconciliation entre les différentes communautés du pays.