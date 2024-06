Burkina Faso : Démenti de l’armée face aux rumeurs de mutineries dans les casernes

L’armée du Burkina Faso a rejeté mardi soir les rumeurs de mutineries circulant dans certaines casernes militaires du pays. Dans un communiqué, le colonel-major Célestin Simporé, Chef d’Etat-major général des Armées a qualifié ces allégations de fausses et malveillantes, attribuées à des individus et groupes cherchant à semer la confusion et à démoraliser l’opinion publique.

Il a assuré que les forces armées étaient pleinement concentrées sur les opérations de sécurisation du territoire et a appelé la population à maintenir sa confiance envers les forces de défense et de sécurité ainsi qu’envers les volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Des rumeurs de mutinerie avaient circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias étrangers après une attaque meurtrière contre l’armée burkinabè le 11 juin dans la région du Sahel, à propos de laquelle les autorités n’avaient pas encore fait de déclaration.

En réponse à ces événements, les autorités burkinabè ont annoncé la suspension de la chaîne francophone TV5 Monde pour six mois, accusant la diffusion de « propos tendancieux » concernant la situation sécuritaire du pays, que l’armée avait démentis.