Somalie : Transfert de Base de l’ATMIS

La Mission de Transition Africaine en Somalie (ATMIS) a remis hier la base opérationnelle avancée de Ceel Eglow dans la région du Middle Shabelle à l’Armée Nationale Somalienne, marquant ainsi le troisième transfert de base dans la phase 3 du retrait des troupes ATMIS.

Le Commandant du Secteur Cinq d’ATMIS, le Colonel Oscar Hatungimana, et le Général de Brigade de l’ANS, Ibrahim Yusuf Nuur, ont salué la collaboration entre ATMIS, les Forces Armées Nationales Somalienne, les résidents locaux et les partenaires internationaux dans la lutte contre Al-Shabaab dans la région.

La base stratégique de Ceel Eglow, précédemment occupée par les troupes burundaises d’ATMIS depuis 2019, protège la Route Principale d’Approvisionnement Mogadiscio-Jowhar (MSR) et les zones environnantes.

Par ailleurs, le Ministre de l’Intérieur, des Affaires Fédérales et de la Réconciliation du Gouvernement Fédéral de Somalie, Ali Yusuf Ali Hosh, a visité Buulo Haji, dans la région du Bas Jubba, une zone libérée des militants terroristes d’Al-Shabab il y a trois semaines, selon l’agence presse somalienne SNNA.

Lors de sa visite, il a eu des discussions avec les Forces de Sécurité Somalienne et les membres de la communauté.

« Il y a un manque de nécessités de base telles que la santé, l’éducation, l’éclairage, et plus encore. Je transmettrai ce message à la capitale et à nos partenaires de stabilisation. Je vous donne ma parole, la vie et la prospérité reviendront à Buulo Haaji », a déclaré le Ministre.

Le Ministre Hosh a reçu des mises à jour des Forces de Sécurité Somalienne ainsi que des membres de la communauté sur la situation à Buulo Haaji.