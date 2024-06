Burkina Faso : Visite du président malien pour renforcer la lutte contre le terrorisme

Le Président de la République du Mali, le Colonel Assimi Goïta, effectuera une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso ce mardi. Durant cette visite, le Chef de l’Etat malien et le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, discuteront des défis liés à la lutte contre le terrorisme, au développement socioéconomique et à la quête de souveraineté totale de leurs pays respectifs, selon l’Agence presse du Burkina (AIB).

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, confrontés à des attaques terroristes, ont décidé de prendre leurs responsabilités dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) en mutualisant leurs efforts pour libérer leurs territoires des «forces du mal», rappelle la même source.

Cette rencontre entre les deux chefs d’État, membres de l’AES, offrira également l’opportunité de renforcer l’Alliance au bénéfice des peuples burkinabè, malien et nigérien, d’après la même source.