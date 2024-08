Ethiopie : Tensions régionales après l’annonce de la nouvelle mission de l’Union africaine en Somalie et l’aide militaire égyptienne

La mission, appelée « mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie » (AUSSOM), doit succéder à l’Atmis dès janvier 2025.

Addis Abeba a mis en garde contre des « dangers » potentiels et accusé la Somalie de collaborer avec des entités cherchant à déstabiliser la région.

Cette inquiétude survient dans un contexte de relations tendues entre l’Egypte et l’Ethiopie, exacerbées par le méga-barrage éthiopien sur le Nil, et de tensions croissantes entre l’Ethiopie et la Somalie après un accord de location côtière entre l’Éthiopie et le Somaliland.

L’Egypte, qui dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau, affirme que ce barrage, lancé en 2011, représente une menace « existentielle » pour elle.

Dans ce contexte tendu dans la région, l’Egypte et la Somalie ont renforcé leurs liens militaires, l’Egypte ayant récemment envoyé du matériel militaire substantiel à la Somalie qui lutte contre les attaques des shebab.