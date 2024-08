Russie : Yassine Fall réaffirme la neutralité du Sénégal dans le conflit russo-ukrainien 

Yassine Fall, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a réaffirmé jeudi la position de neutralité du Sénégal concernant la guerre en Ukraine. Lors d’une visite officielle en Russie, elle s’est exprimée lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

« Le Sénégal adopte une position de neutralité face au conflit russo-ukrainien, en appelant au dialogue pour que les deux parties puissent négocier, » a déclaré Fall. Elle a précisé que cette position est également celle de l’Union africaine.

Lavrov a souligné que le Sénégal maintient une approche équilibrée et objective, sans pression, et a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du partenariat entre les deux pays. Il a noté que la visite de la ministre sénégalaise a permis de lancer des négociations sur la commission bilatérale en charge du commerce et de l’économie.

« Nous disposons déjà d’un cadre réglementaire riche, avec une trentaine d’accords, mais nous souhaitons renforcer la coopération dans des domaines tels que l’exploitation minière, l’énergie, l’agro-industrie, la recherche scientifique, la formation dans les métiers liés aux hydrocarbures et la pêche, » a expliqué Fall.

Les discussions entre Lavrov et Fall ont également porté sur des questions internationales, y compris les conflits en Afrique. Lavrov a promis le soutien de la Russie pour aider les pays africains à « renforcer leur capacité de défense et à améliorer les capacités antiterroristes de leurs services spéciaux. »

Par ailleurs, la ministre sénégalaise a salué les relations bilatérales entre son pays et les membres de l’Alliance des Etats du Sahel (Mali, Burkina Faso et Niger). Elle a exprimé l’espoir de voir ces pays revenir dans la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une institution qu’elle considère comme à « protéger, soutenir, améliorer et renforcer. »