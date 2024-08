Nouvelle épidémie de Mpox en Afrique centrale : Une souche en cause

Une nouvelle épidémie de mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe, touche actuellement l’Afrique centrale, alimentée par une nouvelle souche du virus, le clade 1b. Cette maladie, caractérisée par des éruptions cutanées et de la fièvre, a été identifiée pour la première fois chez l’humain en 1970 dans la République démocratique du Congo, chez un enfant.

Le virus mpox se divise en deux principales familles, appelées « clades ». Le clade 1 est principalement présent en Afrique centrale, autour du bassin du Congo, tandis que le clade 2 est surtout trouvé en Afrique de l’Ouest.

En 2022, le mpox a attiré l’attention internationale avec une épidémie majeure du clade 2b, qui s’est répandue du Nigeria à d’autres régions du monde, touchant principalement des hommes homosexuels et bisexuels. Cette flambée avait conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une « urgence de santé publique » internationale. L’épidémie du clade 2b, bien que significative, a été relativement moins meurtrière, avec environ 200 décès sur près de 100 000 cas identifiés, en grande partie grâce à la vaccination, aux mesures de prévention et aux systèmes de santé plus développés dans les pays occidentaux.

Actuellement, la situation est différente : deux épidémies simultanées sévissent. La première est provoquée par le clade 1 en Afrique centrale, affectant principalement des enfants. La seconde est due au clade 1b, qui touche des adultes dans l’est de la RDC et les pays voisins. Ce nouveau variant a été détecté pour la première fois en septembre 2023 chez des travailleuses du sexe dans la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. Ce variant se propage à la fois par des relations sexuelles et par des contacts non sexuels.

La mortalité du mpox reste difficile à évaluer, variant entre 1% et 10% selon les conditions des systèmes de santé et le clade spécifique du virus. Pour l’instant, l’épidémie est concentrée principalement en RDC, bien que des cas aient été signalés dans plusieurs autres pays comme le Burundi, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda, ainsi qu’un cas chacun en Thaïlande et en Suède.