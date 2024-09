Guinée équatoriale : 15 mercenaires graciés après un coup d’état déjoué contre le président Teodoro Obiang Nguema

Quinze mercenaires tchadiens accusés d’avoir participé à une tentative de coup d’Etat en Guinée équatoriale en décembre 2017 ont été remis aux autorités tchadiennes après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle, selon la télévision d’Etat TVGE.

Le 28 août, les mercenaires, condamnés pour leur rôle dans la tentative de coup d’Etat du 24 décembre 2017, ont été rapatriés au Tchad après avoir reçu la clémence du président équato-guinéen. Ils ont été remis au gouvernement tchadien, a rapporté TVGE.

Le ministre de la Sécurité de l’époque, Nicolas Obama Nchama, avait déclaré le 3 janvier 2018 qu’un « coup d’État » avait été déjoué par les autorités. Selon Nchama, un groupe de mercenaires étrangers, comprenant des Tchadiens, Soudanais et Centrafricains, avait planifié d’attaquer le président qui se trouvait au palais présidentiel de Koete à Mongomo pour les fêtes de fin d’année.

En mars 2019, un procès avait été ouvert à Bata, la capitale économique, contre plus de 130 personnes accusées d’être impliquées dans cette tentative de coup d’État. Les inculpés faisaient face à des charges de « trahison et atteinte à la personne du chef de l’État », ainsi que de « terrorisme et détention d’armes et de munitions ». En juin 2019, les condamnations allaient de trois ans à 90 ans de prison.