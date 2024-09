Tchad : La vice-secrétaire générale de l’ONU appelle à la résolution du conflit au Soudan et au soutien humanitaire 

La vice-secrétaire générale de l’ONU a appelé à une résolution du conflit au Soudan lors de sa visite au poste-frontière d’Adré, situé dans l’est du Tchad, qui constitue une voie essentielle pour l’acheminement d’aide vers le Soudan. Vendredi, elle a assisté au passage d’un convoi humanitaire au poste-frontière.

Depuis la réouverture d’Adré aux convois humanitaires, ces camions ont transporté 630 tonnes de vivres pour 55 000 personnes dans la région du Darfour au Soudan, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), comme l’indique un communiqué de l’ONU. L’aide est destinée aux communautés de Kreneik et de Sirba, deux zones du Darfour occidental menacées par la famine.

Le conflit au Soudan, qui oppose depuis avril 2023 l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sous le commandement du général Mohamed Hamdane Daglo, a provoqué une crise humanitaire majeure. Le Tchad accueille plus de 1,1 million de réfugiés, dont beaucoup fuient la violence au Soudan.

Amina Mohammed a également annoncé une allocation de 5 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) pour soutenir les efforts de relèvement après les récentes inondations. Elle a appelé à une solidarité mondiale accrue pour faire face à la famine, aux inondations et aux déplacements massifs touchant l’Afrique de l’Est, tout en assurant une aide aux millions de personnes piégées dans les zones de conflit ou en fuite pour sauver leur vie.

Lors de sa tournée en Afrique de l’Est, Mme Mohammed a souligné que la tâche humanitaire au Soudan est colossale et que les souffrances de sa population représentent l’une des crises les plus graves du monde actuel. Le Tchad et le Soudan sont confrontés à de multiples crises, y compris la guerre en cours au Soudan et les récentes inondations ayant touché respectivement 960 000 et 310 000 personnes dans les deux pays, selon les agences de l’ONU.