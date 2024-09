Kolda : Planification de patrouilles mixtes entre armées sénégalaises et gambiennes 

Une rencontre de planification pour l’organisation de patrouilles mixtes entre les militaires sénégalais de la zone militaire n° 6 et les forces gambiennes de la zone de Bassé s’est tenue ce vendredi à Kolda, dans le sud du Sénégal, selon l’APS.

Le colonel Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone militaire n° 6 couvrant les régions de Kolda et Sédhiou, a expliqué que cette réunion visait à organiser des patrouilles combinées entre les deux armées le long de la frontière. Il a salué les relations étroites entre les « deux peuples frères » du Sénégal et de la Gambie, soulignant que ces patrouilles représentent un exemple significatif de coopération entre les deux nations.

Le colonel Sarr a rappelé les missions principales des armées, qui incluent la défense de l’intégrité territoriale, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection des ressources.

De son côté, le lieutenant-colonel Saliou Jarju, commandant du 3e Bataillon d’infanterie de Bassé en Gambie, a également souligné les relations profondes entre les deux pays. Il a affirmé que les liens entre le Sénégal et la Gambie sont uniques, avec des familles et des langues communes malgré les différences linguistiques officielles : le français au Sénégal et l’anglais en Gambie.

Le lieutenant-colonel Jarju a réitéré l’engagement des forces gambiennes à collaborer étroitement avec les forces sénégalaises pour sécuriser la zone frontalière grâce à ces patrouilles mixtes.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des chefs d’état-major des deux pays et fait suite à leurs rencontres de janvier dernier à Ziguinchor et de juillet à Banjul.