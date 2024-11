Abdelmadjid Tebboune : Le Don Quichotte de l’Algérie

Dans un contexte politique et social tumultueux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune apparaît parfois comme un Don Quichotte moderne, se battant contre des moulins à vent qui symbolisent les défis complexes de son pays. À son arrivée au pouvoir en décembre 2019, Tebboune avait promis des réformes profondes et une lutte acharnée contre la corruption. Cependant, son mandat a été marqué par des revers retentissants, évoquant les quêtes idéalisées du célèbre personnage de Cervantès.

Tebboune s’est présenté comme un réformateur, cherchant à redresser une économie fragilisée et à répondre aux aspirations d’une population qui a manifesté son mécontentement à travers le mouvement Hirak.

Comme Don Quichotte, qui se lance dans des aventures pour défendre des idéaux, le président a tenté de mettre en œuvre des réformes visant à moderniser le pays et à renforcer les institutions. Ses promesses de lutter contre la corruption et de favoriser la transparence évoquent un désir de restaurer la confiance du peuple dans le système politique.

Toutefois, la réalité est bien plus complexe. Les luttes internes au sein du pouvoir, la résistance des anciens clans politiques et les crises économiques persistent, semblant souvent contrecarrer ses ambitions.

Ces défis rappellent les combats de Don Quichotte, qui, malgré sa bravoure, se heurte inévitablement à des forces qui dépassent ses capacités.

Tebboune a également engagé des combats symboliques, notamment en faveur de la culture et de la langue amazighe, cherchant à promouvoir une identité nationale plus inclusive. Cette quête d’identité, bien qu’admirable, est souvent entravée par des tensions sociopolitiques qui rappellent les multiples batailles de Don Quichotte contre des adversaires fictifs.

Il a tenté de relancer le dialogue avec les jeunes, une génération qui a exprimé son désir de changement. Cependant, les promesses de réformes économiques et sociales peinent à se concrétiser, laissant de nombreux Algériens sceptiques quant à sa capacité à mener à bien ces projets. Comme Don Quichotte, dont les idéaux étaient souvent confrontés à la dure réalité de son époque, Tebboune se trouve à jongler entre l’espoir et le désespoir.

La pandémie de COVID-19 et les crises économiques mondiales ont également mis à l’épreuve le leadership de Tebboune. La gestion de ces crises, tout en essayant de maintenir le cap sur ses promesses de réformes, a été un défi colossal. Les mesures d’austérité et la hausse des prix des denrées alimentaires ont engendré des mécontentements similaires à ceux qui avaient conduit au Hirak, rendant son rôle encore plus inefficace.

Ainsi, la métaphore de Don Quichotte semble pertinente pour décrire la situation actuelle de Tebboune. Il incarne un président en quête de changement et de justice, mais dont les combats sont souvent entravés par des réalités structurelles et des résistances internes.

Malgré ces défis, le président algérien demeure une figure clé dans la quête de renouveau du pays. Comme Don Quichotte, qui persévérait dans ses idéaux malgré les échecs, Tebboune continue de se battre pour ses convictions, essayant de rassembler les Algériens autour d’un projet commun.

En fin de compte, que l’on considère Tebboune comme un Don Quichotte moderne ou non, son parcours illustre les luttes et les espoirs d’un peuple en quête de changement, dans un monde où les idéaux et la réalité sont souvent en décalage. Sa présidence pourrait bien devenir un chapitre marquant de l’histoire algérienne, à condition qu’il réussisse à transformer ses aspirations en actions concrètes.

La question demeure : parviendra-t-il à dépasser les moulins à vent de l’armée du général Saïd Chengriha ou son rêve d’une « nouvelle Algérie » restera-t-il une quête inachevée, comme celle du célèbre chevalier Don Quichotte?