Tchad : L’ONU débloque cinq millions de dollars pour aider les réfugiés soudanais

Les Nations Unies ont annoncé mardi un financement humanitaire de cinq millions de dollars pour répondre aux besoins des réfugiés soudanais au Tchad. Cette aide, allouée par le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), soutiendra les efforts des agences onusiennes et de leurs partenaires pour fournir une assistance aux réfugiés et aux communautés d’accueil tchadiennes, a précisé le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

Depuis l’intensification des combats dans la région soudanaise du Darfour, le nombre de personnes fuyant vers le Tchad a considérablement augmenté, atteignant plus de 70 000 déplacés en septembre et octobre derniers. Depuis le début du conflit au Soudan en avril, plus de 700 000 réfugiés ont trouvé refuge au Tchad.