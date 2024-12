Mozambique : 103 morts et plus de 350 blessés suite aux violences postélectorales

Depuis le 21 octobre, des violences postélectorales au Mozambique ont fait au moins 103 morts et plus de 350 blessés, après l’assassinat de deux figures de l’opposition dans une embuscade à Maputo, ainsi que les résultats controversés de l’élection présidentielle. Wilker Dias, directeur exécutif de la Plateforme de la société civile pour l’observation des élections (DECIDE), a indiqué à Maputo que la plupart des victimes se trouvaient dans les provinces de Gaza, Nampula et Cabo Delgado, où des affrontements violents entre policiers et manifestants ont fait de nombreuses victimes. « La situation est très triste et inquiétante », a souligné Dias.

Le 9 octobre, environ 17 millions de Mozambicains ont voté pour élire les gouverneurs provinciaux, le Président et les députés. Les manifestations ont éclaté le 24 octobre après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, donnant le candidat du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique (Frelimo), Daniel Chapo, vainqueur avec 70 % des voix. Eduardo Mondlane, arrivé en deuxième position avec 20 %, a contesté le résultat et appelé à des manifestations.

La semaine dernière, Mondlane a lancé un appel à une nouvelle vague de manifestations pour « fermer Maputo et d’autres régions ». Selon Wilker Dias, 27 personnes ont été tuées récemment, portant le bilan total à 103 morts depuis le 21 octobre, dont environ 10 enfants, d’après Human Rights Watch. Les organisations de défense des droits humains qualifient cette répression de la « pire » depuis plusieurs années.

Adriano Nuvunga, directeur exécutif du Centre pour la démocratie et le développement (CDD), a dénoncé l’usage excessif de la force par les autorités depuis le début des manifestations, entraînant l’arrestation de centaines de citoyens à travers le pays.