Ghana : Retour triomphal de John Mahama à la présidence après la défaite de Bawumia

L’ex-président du Ghana, John Dramani Mahama, s’apprête à revenir au pouvoir après sa victoire lors de l’élection présidentielle, suite à la concession de défaite du vice-président Mahamudu Bawumia, le candidat du parti au pouvoir. Ce dernier a reconnu sa défaite dimanche, alors que les électeurs exprimaient leur mécontentement face à la gestion économique du gouvernement.

Avant l’annonce officielle, Bawumia a affirmé respecter la décision des Ghanéens de choisir le changement. « J’ai appelé Son Excellence John Mahama pour le féliciter en tant que président élu de la République du Ghana », a-t-il déclaré depuis sa résidence à Accra, la capitale.

Ancien président entre 2012 et 2017, Mahama, âgé de 65 ans, a salué l’appel de Bawumia dans un message publié sur la plateforme X, qualifiant sa victoire d' »emphatique ». Lors de sa campagne, il avait promis de « réinitialiser » le pays sur plusieurs fronts, mettant l’accent sur l’économie, un sujet particulièrement sensible auprès des jeunes Ghanéens qui voyaient cette élection comme un moyen de sortir de la crise économique.

L’élection, qui a concerné à la fois la présidence et les sièges parlementaires, s’est déroulée dans un contexte marqué par la pire crise du coût de la vie depuis des générations, et a été perçue comme un test pour la démocratie dans une région secouée par les violences extrémistes et les coups d’État.