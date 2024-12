Soudan : Raid aérien sur un marché du Darfour-Nord fait plus de 100 morts

Une frappe aérienne menée par l’armée a fait plus de 100 morts et des centaines de blessés, lundi, dans un marché de la ville de Kabkabiya, située dans le Darfour-Nord, parmi lesquels des femmes et des enfants, selon l’organisation Emergency Lawyers. La ville de Kabkabiya se trouve à environ 180 kilomètres à l’ouest d’El-Facher, capitale du Darfour-Nord, qui est sous siège des Forces de soutien rapide (FSR) depuis mai dernier.

En outre, un drone non identifié, tombé au Kordofan-Nord, dans le centre du Soudan, le 26 novembre, a explosé lundi soir, tuant six personnes, dont des enfants, et en blessant trois autres, selon la même source.

Les attaques font partie d’une « campagne d’escalade » persistante, qui va à l’encontre des déclarations officielles affirmant que les frappes aériennes ne visent que des objectifs militaires. En réalité, les raids ciblent délibérément des zones densément peuplées, mettant ainsi des civils en grande danger.

Depuis le début de la guerre en avril 2023 entre l’armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo, les deux camps ont été accusés de bombardements indiscriminés et de ciblage délibéré des populations civiles.