Côte d’Ivoire : Production pétrolière et gazière, un levier de croissance 

La production de pétrole et de gaz naturel dans le gisement offshore « Baleine », situé au large de la Côte d’Ivoire, a surpassé les prévisions initiales. Cette production a démarré en 2023, avec le lancement de la deuxième phase à la fin du mois de décembre dernier, ont annoncé des sources officielles à Abidjan mercredi.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil des ministres, M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, a précisé que « la production estimée dans la phase active dépasse toutes les évaluations qui avaient été faites lors de la découverte du gisement en septembre 2021. »

Le gisement « Baleine » est exploité par le géant italien des hydrocarbures ENI, en partenariat avec la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire (PETROCI).

Le ministre a rappelé que la production de la première phase a commencé en 2023, et que la seconde phase a débuté comme prévu le 28 décembre dernier. Il a indiqué que cette deuxième phase devrait permettre d’atteindre une production de 50 000 à 60 000 barils de pétrole par jour, contre 35 000 barils prévus initialement.

Concernant la production de gaz naturel, M. Coulibaly a précisé qu’elle serait comprise entre 50 et 60 millions de pieds cubes par jour, bien au-dessus de la prévision initiale de 40 millions de pieds cubes par jour.

Au total, la production cumulée des deux phases devrait permettre d’atteindre entre 75 000 et 85 000 barils de pétrole par jour, et entre 80 et 85 millions de pieds cubes de gaz par jour. Dans cette même dynamique, il a annoncé qu’une décision serait prise à la fin de 2025 concernant la mise en production d’une troisième phase.

Il convient de rappeler que la Côte d’Ivoire a également découvert un autre gisement, baptisé « Calao », dont la mise en production devrait permettre d’atteindre, d’ici 2028, une production de 200 000 barils de pétrole par jour et 450 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour.