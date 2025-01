Russie : Le président centrafricain entame une visite à Moscou pour renforcer la coopération bilatérale

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, est arrivé mercredi à Moscou pour une visite officielle de trois jours, visant à approfondir les relations bilatérales entre la Centrafrique et la Russie. Cette visite s’inscrit dans un contexte de renforcement de l’influence russe en Afrique, notamment à travers des partenariats stratégiques en matière de sécurité et de développement.

Selon la présidence russe, les discussions se concentreront sur « l’état et les perspectives de développement de la coopération dans les domaines politique, économique, commercial et humanitaire », ainsi que sur des questions internationales et régionales d’actualité.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a souligné que cette visite témoigne de l’engagement de Moscou à poursuivre le renforcement des relations avec la Centrafrique dans plusieurs domaines, en particulier en matière de sécurité. « Nous avons l’intention de développer ces liens et de les étendre à d’autres secteurs », a-t-il précisé.

L’ambassade de Russie à Bangui a également fait savoir que des rencontres avec des responsables russes étaient prévues pour discuter des grandes lignes de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs économique, sécuritaire et humanitaire.

En novembre dernier, Vladimir Poutine et Faustin-Archange Touadéra avaient eu un échange téléphonique au cours duquel ils avaient discuté du « renforcement » de la coopération sécuritaire, un domaine de collaboration crucial entre les deux pays.