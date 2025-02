Le président américain Donald Trump propose de « faire le ménage » dans la bande de Gaza en commençant par reloger la population palestinienne en Jordanie et en Egypte.

Pour des analystes, les dirigeants et les représentants palestiniens sont uniquement des opportunistes et profiteurs des pays arabes.

En Afrique du nord, ils sont soutenus par le régime militaire algérien du général Saïd Chengriha et le président Abdelmadjid Tebboune, antisémite, qui ont demandé à l’Egypte d’ouvrir ses frontières pour l’envoi de leurs militaires pour anéantir Israël.

Le plan de Donald Trump pour la bande de Gaza consiste, selon ses propres termes, à « nettoyer toute la zone ». « Nous parlons d’un million et demi de personnes, et nous allons tout simplement faire le ménage. C’est littéralement un chantier de démolition en ce moment. Presque tout est démoli et les gens meurent là-bas, donc je préfère m’impliquer avec certains pays arabes et construire des logements ailleurs, dans un endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix, pour changer. » Ces nouveaux logements « pourraient être temporaires » ou « à long terme ».

La déclaration de Donald Trump a mis en lumière un aspect du soutien international au Hamas, groupe que de nombreux pays, dont les Etats-Unis et l’Union européenne, considèrent comme une organisation terroriste.

Trump a pointé du doigt certains régimes, dont « l’Algérie et l’Iran », pour leur collaboration avec Hamas et autres organisations terroristes, un apport qui suscite de vives tensions au niveau international, selon nos sources israéliennes.

Pour les observateurs, le régime algérien a adopté une position d’appui au Hamas et aux Palestiniens, accusé de favoriser des discours antisémites et de soutenir des actions hostiles à Israël, va-t-il les relocaliser sur son immense territoire.

Quant à l’Iran, son aide aux groupes terroristes, est plus direct et visible. Téhéran fournit une aide financière et militaire substantielle aux groupes, qu’il considère comme des alliés dans sa lutte contre Israël.

Cette stratégie de l’Iran vise à renforcer son influence au Moyen-Orient et à mobiliser les mouvements islamistes radicaux pour contester l’approche diplomatique israélienne dans la région.

L’implication du régime algérien et iranien avec les terroristes est perçue par de nombreux gouvernements occidentaux et les Etats arabes comme un obstacle à la paix et à la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient.