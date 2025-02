Somalie : Une attaque de Daesh déjouée dans le nord-est avec de lourdes pertes pour les terroristes

Une tentative d’attaque menée par le groupe terroriste Daech a été neutralisée dans la région de Bari, dans le nord-est de la Somalie, ont annoncé les autorités locales mardi. Selon l’agence de presse somalienne SONNA, cette opération a été menée par les forces de sécurité du Puntland, une région autonome du nord-est du pays, qui a su repousser les assaillants affiliés à l’État islamique (EI).

L’attaque ciblait des avant-postes militaires situés dans les montagnes de Calmiskaad, une zone stratégique de la région de Bari, qui est régulièrement utilisée par des groupes armés pour mener des attaques contre les forces somaliennes et les civils. Les éléments de Daesh ont été sévèrement touchés dans les régions de Haraaryo et de Toga-Jaceel, deux localités montagneuses, où des affrontements ont éclaté entre les forces du Puntland et les terroristes.

Selon les informations fournies par les autorités, les forces du Puntland ont mené une riposte rapide et bien coordonnée, infligeant de lourdes pertes aux militants de Daesh. Plusieurs commandants étrangers du groupe ont été tués lors des affrontements, ainsi qu’un nombre significatif de miliciens locaux, ce qui marque un revers important pour l’organisation terroriste dans cette région.

Les montagnes de Calmiskaad, connues pour leur terrain difficile et leur accès limité, sont depuis plusieurs mois au cœur d’opérations militaires intensifiées par les forces somaliennes dans le cadre de leur lutte contre Daesh et d’autres groupes armés. Ces derniers, bien que moins nombreux que les insurgés d’Al-Shabab, ont constitué une menace croissante dans le pays ces dernières années. Ils profitent de l’instabilité régionale pour mener des attaques ciblées, notamment contre des infrastructures militaires et des civils, dans l’objectif de semer la terreur et de renforcer leur emprise dans la région.

Les autorités somaliennes ont récemment annoncé une série de renforts pour lutter contre les militants de Daesh, avec l’objectif de sécuriser les zones montagneuses de Bari, utilisées par les terroristes comme sanctuaires pour préparer leurs attaques. Ces opérations ont permis d’entraver les capacités du groupe à mener des actions de grande envergure, comme en témoignent les lourdes pertes subies par Daesh dans ces récentes confrontations.

L’attaque déjouée et les pertes infligées à Daesh viennent s’ajouter à une série d’opérations réussies contre des groupes terroristes dans la région. Les autorités locales se félicitent des résultats de ces interventions, mais restent conscientes que la menace terroriste demeure élevée, notamment avec l’implication croissante de combattants étrangers dans les rangs de Daesh, renforçant la dangerosité de ces attaques.

Malgré les succès remportés contre les terroristes, la situation en Somalie reste fragile, avec des groupes armés qui continuent de semer le chaos dans diverses régions du pays. Les forces de sécurité somaliennes, soutenues par la communauté internationale, notamment la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), poursuivent leurs efforts pour stabiliser le pays et éradiquer les groupes terroristes qui exploitent la vulnérabilité de certaines zones.

Ainsi, bien que cette attaque ait été déjouée et que des pertes importantes aient été infligées à Daesh, le combat contre le terrorisme en Somalie est loin d’être terminé, et les autorités poursuivent leur stratégie de lutte contre les extrémistes dans les montagnes de Bari et au-delà.