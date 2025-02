Une vingtaine de civils ont été tués au nord du Mali, lorsque leurs véhicules ont été attaqués le lundi par des mercenaires russes du groupe « Africa Corps » (ex Wagner) et des soldats de l’armée malienne, selon des sources locales. L’incident s’est produit dans la région du Tilemsi, une zone située à proximité de Gao, où les victimes, principalement des migrants clandestins en route vers l’Algérie, ont été attaquées sur la route.

Des témoins ont confirmé que des personnes voyageant à bord de deux véhicules de transport, à destination de l’Algérie, ont été prises pour cible par un groupe armé composé de militaires maliens et de mercenaires russes.

Les autorités maliennes, dans un communiqué publié plus tard dans la journée, ont évoqué « une série d’accrochages » entre les Forces armées maliennes (FAMA) et des groupes armés terroristes dans la zone de Tilemsi. L’armée a indiqué que ses forces avaient neutralisé sept « terroristes », saisi plusieurs armes et récupéré une grande quantité de munitions. Elle a également précisé avoir mené des frappes aériennes contre un groupe de « terroristes » en renfort dans la zone d’affrontement, détruisant un véhicule et tuant ses occupants. Toutefois, l’armée n’a pas commenté les informations relatives aux civils tués.

L’ONG Human Rights Watch avait dénoncé en décembre dernier les « atrocités » commises par les forces maliennes et leurs alliés russes, notamment des exécutions extrajudiciaires et des attaques contre des populations civiles. L’attaque de lundi survient dans un contexte déjà marqué par des accusations de violations des droits humains à l’encontre des forces armées maliennes et de leurs alliés, ainsi que par l’aggravation de la crise sécuritaire dans la région.

Le Mali est en proie depuis 2012 à l’insurrection de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi qu’à des violences intercommunautaires.