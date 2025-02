Bénin : Six soldats tués dans une attaque au parc national du W

Six soldats béninois ont été tués dans une attaque menée par des assaillants non identifiés samedi après-midi, dans le parc national du W, situé dans le nord du pays, ont indiqué des sources militaires ce lundi.

L’attaque a également causé la mort de 17 assaillants. Ces dernières années, les attaques dans le nord du Bénin se sont multipliées, principalement attribuées à des groupes jihadistes tels que l’État islamique (EI) et Al-Qaïda, venus des pays voisins en proie à l’instabilité.

La région frontalière avec le Burkina Faso demeure le principal foyer de ces violences. En janvier dernier, un attentat perpétré par le groupe jihadiste GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) a coûté la vie à au moins 28 soldats béninois dans le nord, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Ce fut l’une des attaques les plus meurtrières contre l’armée béninoise ces dernières années. En juillet 2023, cinq gardes forestiers et sept militaires avaient été tués dans le parc national du W.

Face à la montée de ces attaques, le ministère béninois de la Défense a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de soutien psychologique pour ses troupes. Le Colonel-Major Mathias Alizannon, secrétaire général du ministère, a souligné que « la santé mentale des militaires est une composante essentielle de la sécurité nationale » et qu’il est de la responsabilité collective de leur fournir les ressources nécessaires pour qu’ils accomplissent leur mission en toute sécurité.

Le Bénin a intensifié ses efforts pour sécuriser ses frontières, avec le déploiement de près de 3 000 soldats dans le cadre de l’opération « Mirador » en janvier 2022, ainsi que l’enrôlement de 5 000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord.