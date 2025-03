Transition écologique : Une coopération sino-africaine bénéfique pour les populations africaines

La transition écologique, qui prend une place de plus en plus importante dans le développement de l’Afrique, est un vecteur d’amélioration dans des secteurs clés. En effet, 600 millions de personnes en Afrique n’ont toujours pas accès à l’électricité. Cependant, des projets soutenus par des partenariats internationaux, notamment avec la Chine, sont en train de transformer la donne, selon l’Agence presse malienne.

En mai 2023, avec la participation de l’entreprise chinoise China Geo-Engineering (CGC), des projets d’envergure ont vu le jour dans les villages maliens de Karan et Koniobla. Quinze systèmes de pompage solaire pour l’approvisionnement en eau potable ont été installés, en plus de mini-centrales solaires et de lampadaires solaires. Ces installations permettent désormais aux habitants de ces villages d’avoir un accès direct à l’eau potable et à l’électricité, comparable à celui des zones urbaines, comme l’a souligné Modibo Koné, l’ancien ministre malien de l’Environnement.

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. En septembre 2023, la Chine a annoncé un programme ambitieux, l’Africa Solar Belt, dans le cadre du premier Sommet africain sur le climat. Ce programme prévoit un investissement de 100 millions de yuans (environ 14,1 millions de dollars) pour soutenir des projets solaires dans les régions non desservies par les réseaux électriques traditionnels, avec l’objectif de fournir de l’électricité à 50 000 familles africaines.

Le secteur des transports en Afrique bénéficie également de l’impulsion chinoise. A Nairobi, la capitale kényane, les motos électriques sont de plus en plus populaires, contribuant à réduire la pollution tout en favorisant une transition vers des moyens de transport plus durables.

Cette révolution est largement soutenue par les entreprises chinoises, dont les motos électriques, à la fois bon marché et de qualité, inondent le marché. En juin 2023, un partenariat stratégique a été signé entre une société africaine et Haowan New Energy Technology en Chine pour la vente de 500 000 motos électriques en cinq ans, dans des pays comme le Kenya et l’Ouganda.

Les bénéfices de cette transition sont également visibles dans le secteur agricole, essentiel pour le développement économique du continent. Grâce à la coopération avec la Chine, l’agriculture africaine fait des progrès considérables, notamment avec la culture du super-riz vert, un riz écologique qui nécessite moins d’engrais, moins d’eau et résiste mieux à la sécheresse. Des pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont ainsi vu une augmentation significative de leur production alimentaire et une amélioration des conditions de vie des agriculteurs.

Depuis 2021, l’Académie chinoise des sciences agricoles a distribué plus de 1 000 exemplaires de ce riz dans neuf pays africains, augmentant les rendements de plus de 20% par rapport aux variétés locales.

Rahamtalla Mohamed Osman Elnor, représentant permanent de l’Union africaine auprès de la Chine, a salué la contribution chinoise à la modernisation de l’agriculture africaine, notant que les technologies chinoises sont désormais accessibles aux agriculteurs, ce qui favorise la croissance durable du secteur.

La coopération sino-africaine ne se limite pas aux secteurs traditionnels, mais s’étend désormais à de nouveaux domaines pour promouvoir un développement écologique global. Lors du sommet FCSA à Pékin en 2024, la Chine a lancé l’Action de partenariat pour le développement vert, qui prévoit la réalisation de 30 projets d’énergies propres et encourage la coopération dans des domaines comme la météorologie, la biodiversité et l’espace. Ces initiatives renforcent les efforts pour un avenir plus vert et plus durable pour l’Afrique.