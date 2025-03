Burkina Faso : Changements dans la hiérarchie militaire pour renforcer la sécurité

Le Chef de bataillon Amadou Sanou a été officiellement installé le 27 février 2025 dans ses nouvelles fonctions de commandant de la 4ᵉ région militaire lors d’une cérémonie à Dori, présidée par le colonel Hermann Hamed Rouamba, chef d’état-major de l’armée de terre.

Lors de cette prise de fonction, le colonel Rouamba a proclamé : «Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la 4ᵉ région militaire, par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le Chef de bataillon Amadou Sanou, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service… ».

La nomination de M. Sanou s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation stratégique de l’armée de terre et d’un renforcement des capacités de sécurisation de la région. Selon le colonel Rouamba, il est attendu du nouveau commandant qu’il intensifie les opérations militaires afin de reconquérir l’ensemble de la zone sous sa responsabilité. Il devra également renforcer la cohésion entre les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les populations locales du Sahel.

Le Chef de bataillon Sanou a rendu hommage à son prédécesseur, le lieutenant-colonel Bapio Kouayé Narcisse Bassinga, désormais à la tête du Groupement central des armées.

En parallèle, la 6ᵉ région militaire a connu un changement de commandement, avec l’installation du Chef de bataillon Aboubacar DADIAN en remplacement du Colonel Eric DABIRE, désormais à la tête de la 3ᵉ région militaire. La passation de commandement a eu lieu le 26 février 2025 à Fada N’Gourma, sous la présidence du Colonel Rouamba.

A cette occasion, le Chef d’état-major de l’armée de terre a réaffirmé la continuité des opérations de sécurisation dans la région, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la collaboration entre les forces de sécurité et les populations. Il a également exhorté les habitants à rester vigilants et à intensifier leur soutien aux forces combattantes engagées dans la région.