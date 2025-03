Niger : 400 morts et plus d’un million de sinistrés lors des inondations de 2024

En 2024, les inondations causées par des pluies exceptionnelles au Niger ont provoqué des pertes humaines tragiques et affecté de vastes populations. Le bilan officiel fait état de près de 400 décès et de plus d’un million et demi de personnes sinistrées. Le ministre nigérien de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, a annoncé que ces inondations avaient causé la mort de 396 personnes. En outre, 1.526.653 individus, soit plus de 200.000 familles, ont été gravement affectés par ces intempéries.

Les données fournies par les services météorologiques nationales révèlent que certaines régions du Niger ont connu un excédent de pluie allant jusqu’à 200% par rapport aux années précédentes. Cette situation a exacerbé les inondations, notamment dans les régions de Maradi (centre-sud), Tahoua (ouest), Zinder (centre-est) et Dosso (sud-ouest), qui ont été les plus touchées.

L’ampleur des dégâts a également affecté le secteur éducatif, avec des milliers d’élèves déplacés et des écoles utilisées pour héberger les sinistrés. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de reporter la rentrée scolaire, initialement prévue pour le 2 octobre, au 28 octobre, afin de permettre aux autorités de mieux gérer les conséquences des catastrophes naturelles.