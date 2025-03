Guinée-Bissau : La CEDEAO sommée de quitter le pays après une tentative de médiation

La mission conjointe de la CEDEAO et du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), qui venait de présenter sa feuille de route pour l’organisation des élections présidentielles et législatives de 2025 en Guinée-Bissau, a été sommée de quitter le pays.

Selon des informations rapportées dimanche par l’Agence d’information de Burkina Faso (AIB), la mission a quitté la capitale, Bissau, dans la matinée du 1er mars, suite à des menaces d’expulsion proférées par le président Umaro Sissoco Embalo.

Cette menace a été formulée alors que les émissaires de la mission tentaient de présenter leur projet d’accord aux différentes parties prenantes, portant sur l’organisation d’élections législatives et présidentielles en 2025.

Pour rappel, le mandat du président Embalo a expiré en février dernier, mais il a décidé de prolonger son mandat jusqu’au 30 novembre 2025, plongeant ainsi le pays dans une crise politique. C’est dans ce contexte qu’une mission a été envoyée en Guinée-Bissau, du 21 au 28 février 2025, afin de soutenir les efforts visant à parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques en 2025.

Selon un communiqué de la mission, celle-ci remettra un rapport au président de la Commission de la CEDEAO, comprenant sa proposition pour la mise en place d’un cadre consensuel pour la tenue des élections.