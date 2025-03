Somalie : Au moins quatre victimes dans l’attaque à Beledweyne

Au moins quatre personnes ont été tuées mardi dans une attaque menée contre un hôtel situé dans le centre de la Somalie, selon les les médias locaux.

Des assaillants armés ont attaqué l’hôtel, qui se trouve à Beledweyne, capitale de la région de Hiran. À l’intérieur se trouvaient des chefs traditionnels locaux ainsi que des responsables militaires. Un député fédéral originaire de la ville a indiqué que le bilan des victimes est encore en cours d’évaluation, précisant que ce nombre pourrait augmenter.

D’après les médias locaux, les assaillants ont fait exploser une voiture piégée avant de prendre d’assaut l’hôtel. Les forces de sécurité sont toujours en train de confronter les terroristes, retranchés à l’intérieur.

Bien que l’attaque n’ait pas encore été revendiquée, le mode opératoire rappelle celui du groupe terroriste Al-Shabab, responsable d’attaques fréquentes visant des cibles civiles et militaires à travers la Somalie.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral somalien a exigé que toutes les compagnies aériennes internationales opérant dans le pays transmettent des informations avancées sur les passagers (API) et des dossiers passagers (PNR) à partir du 31 mars 2025, rapporte l’agence de presse somalienne SONNA.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’immigration et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, visant à renforcer la sécurité des frontières et à combattre des menaces telles que le terrorisme et la criminalité transnationale.