Burkina Faso : Un Salon pour valoriser les innovateurs locaux dans l’industrie de défense

La 2e édition du Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité se déroule du 8 au 10 mai 2025 à Ouagadougou. Cet événement met particulièrement l’accent sur la promotion des innovateurs locaux dans le secteur de l’industrie de défense, a indiqué le président du comité permanent du Salon, Hyacinthe Zouré, lors d’une conférence de presse le 6 mai 2025.

M. Zouré a souligné que de nombreux Burkinabè développent des solutions innovantes, fabriquent des composants et créent des équipements dans le domaine de la défense. Toutefois, ces innovations restent souvent méconnues ou peu visibles faute de soutien et d’encadrement. Le Salon, a-t-il expliqué, vise à corriger cette situation en mettant en lumière ces talents locaux et en leur offrant un cadre pour les soutenir.

Dans ce contexte, une compétition sera organisée pendant le Salon, permettant aux participants de proposer des solutions concrètes dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cette initiative vise à encourager la jeunesse, notamment les membres de la diaspora, à libérer leur créativité pour développer des solutions contre des enjeux tels que le terrorisme, a précisé M. Zouré. Un appel à candidatures a été lancé pour cette compétition, avec un grand intérêt exprimé par les jeunes innovateurs.

Le suivi des projets innovants sera également assuré, selon le président du Salon, qui a reçu des garanties d’accompagnement pour la mise en œuvre des idées proposées.

Sous le thème : « Défense, sécurité et protection civile : enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères », cette 2e édition du Salon promet d’être un lieu d’échanges et de démonstrations. Les participants auront l’opportunité de découvrir des équipements de défense, de participer à des démonstrations et de discuter des grandes problématiques actuelles, telles que la cybersécurité, la cyberdéfense, l’intelligence artificielle et la coopération internationale dans ces domaines.

Cette rencontre internationale est une occasion importante pour le Burkina Faso de mettre en avant ses capacités d’innovation et de renforcer les liens entre experts et acteurs du secteur de la défense.