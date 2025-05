Nigeria : 158 millions de dollars pour dynamiser l’agriculture dans le nord du pays

Le gouvernement nigérian a lancé, mercredi, un ambitieux programme agricole d’une valeur de 158 millions de dollars, destiné à renforcer les chaînes de valeur dans neuf États du nord du pays. Ce projet, soutenu financièrement par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l’Agence française de développement (AFD), vise à transformer durablement l’économie agricole de la région.

L’initiative porte sur le développement de l’irrigation, la modernisation de la transformation agricole, et la promotion de pratiques intelligentes face au climat. Elle met également l’accent sur l’adoption de technologies innovantes, l’amélioration de l’accès aux services financiers et à l’accompagnement des entreprises, ainsi que l’intégration de solutions numériques pour booster la productivité.

Ce programme s’inscrit dans une démarche de lutte contre la pauvreté et la malnutrition, tout en cherchant à renforcer la résilience des populations vulnérables. Il prévoit la création de plus de 30 000 emplois, avec une attention particulière portée à l’inclusion des jeunes, des femmes et des groupes marginalisés. Le développement des infrastructures de transport figure aussi parmi les priorités, afin de faciliter la commercialisation des produits agricoles.

Face à une forte croissance démographique et aux défis du changement climatique, le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, intensifie ses efforts pour assurer sa sécurité alimentaire par une agriculture moderne et résiliente. Ce nouveau programme vient compléter d’autres initiatives nationales telles que le Mécanisme de politique agroalimentaire (NAPM) et les Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ), financées à hauteur de 510 millions de dollars par la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires internationaux.