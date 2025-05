Russie : Des chefs d’Etat africains attendus à Moscou pour les célébrations du 9 Mai 

La Russie s’apprête à accueillir plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement pour les commémorations du 80e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie avec la traditionnelle parade militaire du 9 mai sur la Place Rouge, à Moscou.

Le président chinois Xi Jinping figure parmi les invités les plus en vue. Il doit arriver à Moscou dès mercredi pour signer deux déclarations conjointes avec Vladimir Poutine, l’une sur les relations bilatérales, l’autre sur la stabilité stratégique mondiale, selon le Kremlin. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est également attendu, aux côtés d’autres partenaires clés de la Russie comme les dirigeants du Vietnam, du Laos, de la Mongolie, de l’Égypte et de la Birmanie.

L’Afrique sera aussi représentée par plusieurs chefs d’État, notamment ceux du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Congo, de l’Éthiopie et de la Guinée équatoriale.

Parmi les alliés traditionnels de Moscou, le Bélarusse Alexandre Loukachenko et le Kazakh Kassym-Jomart Tokaïev seront présents, tout comme les dirigeants des quatre autres ex-républiques soviétiques d’Asie centrale : Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan et Turkménistan. Les présidents arménien et azerbaïdjanais, issus de deux pays rivaux mais historiquement liés à la Russie, feront également le déplacement. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annulé sa visite en raison de tensions avec le Pakistan.

L’Amérique latine sera représentée par Nicolas Maduro (Venezuela) et Miguel Diaz-Canel (Cuba), qui rencontreront Vladimir Poutine en marge de l’événement.

En Europe, la présence du Premier ministre slovaque Robert Fico, déjà critiqué pour sa proximité avec Moscou, fait figure d’exception. Il doit s’entretenir à nouveau avec Vladimir Poutine, après une première visite en décembre 2024. Le président serbe Aleksandar Vucic et le dirigeant bosno-serbe Milorad Dodik, visé par la justice bosnienne, seront également de la partie.

Des représentants des territoires séparatistes prorusses d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, non reconnus par la communauté internationale, sont aussi attendus, tout comme le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui rencontrera Vladimir Poutine.

Enfin, les secrétaires généraux de plusieurs organisations internationales alliées de Moscou, notamment l’Organisation de coopération de Shanghai, l’Organisation de la coopération islamique et l’Organisation du traité de sécurité collective, prendront part aux cérémonies.

Côté militaire, des soldats venus de 13 pays, dont la Chine, le Vietnam, l’Égypte et le Myanmar, défileront sur la Place Rouge. Plusieurs ministres de la Défense étrangers seront également présents, de même que l’ambassadeur de Corée du Nord et des vétérans venus d’Israël et des États-Unis.