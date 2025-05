Niger : 551 motos offertes pour renforcer l’accès aux soins de santé

Le gouvernement nigérien a réceptionné, ce jeudi 8 mai 2025, un don de 551 motos (Yamaha DT 125) destiné à améliorer l’accès aux services de santé dans le pays. Ce lot, d’une valeur totale de 640 millions de FCFA, est financé par l’Alliance GAVI (509 motos), la coopération allemande BMZ et l’UNICEF (42 motos).

Ces équipements ont été remis au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Col-Major Garba Hakimi, qui a salué un appui « louable » au renforcement des soins de santé à fort impact, notamment pour réduire la mortalité infantile et maternelle. Il a également exprimé la gratitude du gouvernement aux partenaires internationaux pour leur soutien constant au développement du système de santé national.

Les motos seront utilisées pour la distribution de vaccins et autres produits de santé, le maintien de la chaîne de froid, l’organisation de campagnes mobiles de vaccination, la chimioprophylaxie saisonnière contre le paludisme, la distribution de moustiquaires, le déparasitage et la supplémentation nutritionnelle. Leur conception tout-terrain est adaptée aux zones difficiles d’accès.

Représentant l’UNICEF au Niger, Mme Djanabou Mahondé a souligné que ces motos symbolisent un engagement fort pour atteindre les populations les plus éloignées. Elle a appelé à une gestion rigoureuse de ces ressources pour maximiser leur impact, en insistant sur l’importance de la planification, de la coordination et du suivi.

Elle a rappelé que ce don s’inscrit dans le cadre du projet de Renforcement des Systèmes de Santé, phase 3 (GAVI-RSS3), avec un financement de plus de 500 millions de FCFA par l’Alliance GAVI, et plus de 40 millions de FCFA de la part de la coopération allemande.

Cette initiative illustre, selon Mme Mahondé, la solidité du partenariat entre le Niger, l’UNICEF, GAVI, la coopération allemande et les autres acteurs techniques et financiers, tous engagés à améliorer durablement la couverture sanitaire dans le pays, d’après l’agence presse nigérienne.