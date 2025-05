Niger : Lancement d’un atelier sur le journalisme sensible au genre

Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, M. Adji Ali Salatou, a lancé, ce lundi 12 mai 2025, un atelier de formation destiné à renforcer les capacités d’une vingtaine de journalistes des médias publics et privés, à l’École Supérieure des Sciences de la Communication et des Médias (ESSECOM).

Cette initiative vise à promouvoir un journalisme sensible au genre, afin d’encourager une meilleure prise en compte de cette dimension dans les productions médiatiques, selon la presse officielle nigérienne.

Organisé par l’ESSECOM avec le soutien de l’UNESCO, cet atelier se déroulera du 12 au 17 mai 2025. Il couvre divers aspects du journalisme, notamment les techniques avancées de reportage et d’investigation, le montage audiovisuel, la publication assistée par ordinateur, et les genres rédactionnels multiplateformes. L’atelier inclut également une introduction au data-storytelling et aux nouveaux formats numériques.

Dans son discours d’ouverture, M. Salatou a souligné que cet atelier vise à doter les journalistes de compétences pour repérer et corriger les biais et stéréotypes, appliquer une perspective équilibrée dans le choix des sujets et le traitement éditorial, et valoriser la diversité dans les contenus médiatiques.

Le ministre a précisé que l’objectif est de renforcer la fiabilité de l’information, de soutenir la transformation numérique des rédactions, et de constituer un réseau national de journalistes formés.

M. Ali Issaka, directeur général de l’ESSECOM, a remercié l’UNESCO pour son soutien. Le gouverneur de Niamey, le général Abdou Assoumane, a salué l’engagement des formateurs et a prodigué des conseils aux participants. Enfin, M. Assoumane Mahamadou, Secrétaire exécutif de la Commission nationale pour l’UNESCO, a rappelé l’importance du journalisme sensible au genre pour promouvoir l’égalité et enrichir le contenu médiatique.