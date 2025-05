Burkina Faso : L’opération “Faso Barra” pour réhabiliter la route Solenzo-Koundougou

Le Haut-Commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a donné le coup d’envoi de l’opération « Faso Barra », le samedi 10 mai 2025, à Solenzo, une initiative locale visant à réhabiliter la route régionale n°24 reliant Solenzo à Koundougou, gravement endommagée par les intempéries.

En présence de plusieurs centaines de personnes, M. Sirima a lancé un appel à la population pour qu’elle se mobilise dans cette action collective. « C’est notre route, et aujourd’hui, nous devons tous nous unir pour la réparer, en attendant l’intervention des autorités », a déclaré le Haut-Commissaire. L’opération a pour objectif immédiat de combler les nids-de-poule et de renforcer les sections les plus abîmées de la route, en attendant une réponse urgente du ministère des Infrastructures.

Dès le matin, un grand nombre de citoyens, hommes, femmes et jeunes, ont répondu présents, munis de pelles et de piques. Des camions-bennes ont été dépêchés pour acheminer de la terre et des cailloux issus de la brousse. Parallèlement, des tricycles ont été utilisés pour répandre le matériau sur les zones les plus endommagées. Les compagnies de transport locales ont même annulé leurs trajets pour mobiliser des renforts humains le long de la route.

La mobilisation a permis de remettre en état des sections cruciales, notamment celles qui étaient devenues impraticables, transformées en véritables marécages. « Voir tout Solenzo se lever pour une seule cause, celle de la route, nous montre que l’unité est notre plus grande force », a ajouté M. Sirima.

Les travaux ont été suspendus vers midi, mais l’opération « Faso Barra » continuera chaque samedi matin, jusqu’à ce que l’ensemble de la route soit réparée. Cette initiative témoigne d’un engagement fort de la population pour l’amélioration de ses infrastructures, malgré les difficultés rencontrées.