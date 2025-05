Niger : L’ambassadeur des États-Unis présente ses lettres de créance au Président Tiani

L’ambassade des États-Unis à Niamey a annoncé le lundi 12 mai 2025 que l’ambassadrice Kathleen FitzGibbon a officiellement présenté ses lettres de créance au Président Abdourahamane Tiani. Cet acte protocolaire marque, selon la chancellerie américaine, une étape importante dans la consolidation du partenariat entre les États-Unis et la République du Niger.

Dans un communiqué publié à cette occasion, l’ambassade se dit fière de cette avancée, soulignant que les deux pays partagent des intérêts communs dans les domaines de la sécurité, de la stabilité régionale, du développement et de la coopération économique.

Le Niger, est-il rappelé, reste un partenaire stratégique pour les États-Unis en Afrique de l’Ouest, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix au Sahel. À travers un engagement soutenu sur les plans diplomatique, sécuritaire et culturel, Washington affirme vouloir renforcer les capacités des institutions nigériennes et approfondir la compréhension mutuelle entre les deux nations.

L’ambassade ajoute que les États-Unis s’emploient aussi à stimuler les échanges commerciaux et à favoriser un environnement propice aux investissements, dans le but de créer des opportunités économiques bénéfiques aux deux pays, fondées sur le respect, le dialogue et les intérêts partagés.