Mali : Le Colonel Boubou Bocoum prend le commandement de la 4ème Région Militaire 

Le Colonel Boubou Bocoum, sur instructions du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a officiellement pris le commandement de la Région militaire N°4, lors d’une cérémonie de passation de service organisée le lundi 12 mai 2025 au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Kayes, dans l’ouest du Mali.

La cérémonie s’est tenue sous la présidence du général de brigade Arouna Samaké, chef d’état-major de l’Armée de Terre, et en présence d’Amadou Dicko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kayes, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires.

Succédant au Colonel Moussa Ongoïba, le Colonel Bocoum arrive à ce poste fort d’une solide expérience nationale et internationale. Il a notamment été chef d’état-major de la 3ème Région militaire à Kati, et est titulaire de plusieurs distinctions, dont la Médaille d’argent de l’École de guerre de Moscou, obtenue en 2024 avec la mention « Excellent », ainsi que la Médaille commémorative de campagne (2003).

En 2021, il avait également participé à la Conférence internationale de Niamey sur la stabilisation des zones de conflit et la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad.

Prenant la parole à l’issue de la cérémonie, le Colonel Bocoum a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts engagés par ses prédécesseurs : « Je prends ce commandement avec humilité et je mesure l’ampleur de la responsabilité qui m’incombe. Les prochaines actions s’inscriront dans la continuité, en consolidant les acquis conformément à la vision stratégique du chef d’état-major de l’Armée de Terre ».

Il a également mis en lumière les enjeux sécuritaires majeurs de la Région militaire N°4, qui couvre Kayes, Nioro et Kita :« Cette zone est stratégique en raison de son positionnement frontalier avec le Sénégal et la Mauritanie, et des importants flux commerciaux qui s’y déroulent. Il est donc essentiel de renforcer la sécurité dans cette région pour assurer la stabilité aux frontières et la protection des populations ».

Le Colonel Boubou Bocoum entame ainsi une mission de taille dans une région clé, à la croisée des intérêts géopolitiques et économiques du Mali.