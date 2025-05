Angola : La croissance attendue à 4 % en 2025, l’inflation reste élevée

L’économie angolaise devrait ralentir en 2025, avec une croissance estimée à 4 %, selon les analystes de la Banque de Fomento Angola (BFA). Cette performance serait principalement portée par la reprise de la production de diamants, notamment grâce au redémarrage de la mine de Luele.

Côté inflation, les perspectives restent préoccupantes. La hausse des prix devrait atteindre entre 21 et 22 % d’ici la fin de l’année, l’une des plus fortes d’Afrique. La BFA anticipe une accélération au deuxième trimestre, alimentée par l’augmentation du prix du carburant et la réduction progressive des subventions publiques.

Ces projections interviennent alors que le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, les ramenant de 2,8 % à 2,4 %.

La Banque mondiale prévoit quant à elle une croissance de 2,7 % pour 2025, en recul par rapport à sa prévision précédente de 2,9 %, et une inflation revue à la hausse, de 16,1 % à 25 %.

En 2024, l’Angola a enregistré une croissance de 4,4 %, sa meilleure performance économique depuis 2014, selon le Secrétaire d’État au Plan, Luis Epalanga. Mais cette embellie s’inscrit dans un contexte plus large de déclin de la production pétrolière.

L’Angola a extrait 94,4 millions de barils au premier trimestre 2025, soit une moyenne de 1,049 million de barils par jour en baisse de 7 % sur un an, d’après l’Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG).