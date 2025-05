Niger : 20 agents des Forces de Défense et de Sécurité décorés pour leur engagement dans l’opération « Tsaron Kassa »

Vingt agents des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la région de Niamey ont été officiellement honorés ce jeudi pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur sens du devoir dans le cadre de l’opération « Tsaron Kassa ». La cérémonie de remise des témoignages de satisfaction s’est tenue sous la présidence du Gouverneur de Niamey, le Général de Brigade Assoumane Abdou Harouna.

Les agents distingués sont issus de plusieurs corps : 3 douaniers, 5 policiers, 3 gendarmes, 3 membres de la Garde nationale, 3 sapeurs-pompiers et 3 agents des Eaux et Forêts. Ils ont été sélectionnés pour leur engagement exemplaire au cours des dix mois d’opération visant à renforcer la sécurité urbaine et à mettre fin à la circulation de véhicules non identifiés.

Dans son allocution, le Gouverneur a salué les résultats obtenus grâce à cette mobilisation :

« Ces témoignages sont décernés à ceux qui ont rendu d’immenses services à la nation. Le choix n’a pas été facile tant ils sont nombreux à mériter cette reconnaissance. »

Il a souligné que ces distinctions sont le reflet de la contribution collective des FDS à la refondation nationale en cours. « Celle-ci exige un changement profond des mentalités, davantage de civisme et un engagement sans faille envers l’État ».

La cérémonie a réuni plusieurs autorités administratives et sécuritaires, notamment le Secrétaire général du Gouvernorat, les administrateurs délégués de la ville de Niamey et des membres du Conseil régional de sécurité.

De son côté, le Colonel Boubacar Soumana Garanké, administrateur délégué de la ville de Niamey, a salué l’impact positif de l’opération « Tsaron Kassa » sur la sécurité dans la capitale. Il a appelé les agents décorés à poursuivre leur mission avec le même patriotisme, au service de la population.