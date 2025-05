Nigeria : Au moins 57 morts dans des attaques armées dans des Etats du nord

Au moins 57 personnes ont été tuées ce week-end lors de plusieurs attaques menées par des hommes armés dans les Etats de Katsina, Kebbi et Benue, dans le nord du Nigeria. Ces violences mettent une nouvelle fois en lumière la détérioration de la situation sécuritaire dans cette région du pays.

Les attaques, survenues samedi et dimanche, n’ont pas été revendiquées, mais elles sont largement attribuées à des groupes qualifiés de « bandits ». Ces groupes criminels, actifs depuis 2020, sont régulièrement impliqués dans des actes de violence, des vols, des enlèvements et des destructions dans le nord du Nigeria, où ils représentent une menace sécuritaire majeure.

Dans l’Etat de Katsina, au moins 20 corps ont été retrouvés dimanche matin dans la communauté de Gobirawa, dans la zone administrative de Dutsinma. L’attaque a également entraîné la destruction de 15 boutiques et 20 habitations.

Dans l’Etat voisin de Kebbi, 15 agriculteurs ont été tués alors qu’ils travaillaient dans leurs champs, dans le village de Waje, situé dans la zone de Danko Wasagu.

Enfin, dans l’Etat de Benue, plusieurs commerçants ont perdu la vie dimanche soir lors d’une attaque près des localités d’Ogwumogbo et d’Okpo’okpolo, dans la zone d’Agatu.

Ces attaques s’inscrivent dans un climat d’insécurité grandissante dans le nord du Nigeria. Confronté à une recrudescence des violences, à un nombre élevé de victimes et à des vagues de déplacés, le gouvernement nigérian fait face à une pression de plus en plus forte pour intensifier les efforts sécuritaires et restaurer la stabilité dans les régions affectées.