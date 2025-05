Burkina Faso : Des panafricanistes saluent la réhabilitation du Président Thomas Sankara

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi, une délégation de panafricanistes réunis à Ouagadougou à l’occasion de l’inauguration du Mausolée Thomas Sankara, érigé en mémoire du Père de la Révolution d’août 1983 et de ses douze compagnons.

Composée de figures issues du monde culturel, scientifique et politique, la délégation regroupe des panafricanistes venus d’Afrique du Sud, du Ghana, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali, ainsi que d’Europe. Ces défenseurs convaincus de l’idéal panafricain ont tenu à exprimer leur reconnaissance et leur soutien au Chef de l’État burkinabè.

« Nous sommes venus lui dire merci, car il incarne aujourd’hui l’espoir et la voix de la jeunesse africaine et de sa diaspora », a déclaré le porte-parole de la délégation, le Pr Mamadou Koulibaly, ancien ministre et ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Les membres de la délégation ont salué les initiatives du Capitaine Ibrahim Traoré, en particulier la réhabilitation symbolique du Président Thomas Sankara, à travers la construction du mausolée et le projet plus vaste du Mémorial, qui comprend une quinzaine d’infrastructures.

Ils ont également exprimé leur gratitude pour les hommages rendus à l’ancien Président ghanéen Jerry Rawlings, notamment par l’attribution de son nom à une rue de la capitale.

Le Pr Koulibaly a souligné la portée de ces gestes, tout en remerciant le Chef de l’État pour les distinctions honorifiques décernées à certains membres de la délégation. Il a réitéré leur appui aux efforts engagés pour le développement du Burkina Faso et encouragé le Président Traoré à continuer à orienter les investissements vers les besoins essentiels de la population.

« Nous sommes venus lui dire de tenir bon, de transmettre ce message de résistance et d’unité aux autres dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES) », a-t-il ajouté.