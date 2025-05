Mali : Assimi Goïta reçoit le ministre émirati Cheikh Shakhboot à Bamako

Le Général d’armée Assimi Goïta, Président de la Transition malienne et Chef de l’Etat, a accueilli Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Ministre d’Etat, en visite officielle à Bamako, la capitale.

Cheikh Shakhboot bin Nahyan a transmis les salutations de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président, Premier ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-président, Vice-Premier ministre et Président de la Cour présidentielle, à Assimi Goïta, ainsi que leurs vœux de progrès et de prospérité pour le gouvernement et le peuple maliens.

De son côté, Assimi Goïta a adressé ses salutations à Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et à Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Il a exprimé ses vœux de développement et de croissance continus pour le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis, et salué les relations bilatérales étroites entre les deux pays.

Les deux parties ont exploré des moyens de renforcer leur coopération dans des domaines tels que le développement économique, les énergies renouvelables, l’éducation et la santé, soulignant l’importance d’un partenariat stratégique pour atteindre le développement durable et la stabilité dans la région.

Cette visite illustre la volonté partagée du Mali et des Emirats arabes unis de construire un partenariat solide, fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et la convergence de leurs intérêts stratégiques, précisant que le ministre émirati Cheikh Shakhboot s’est également rendu au Niger et au Burkina Faso dans le cadre de cette tournée régionale.