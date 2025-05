Mauritanie : Sur une trajectoire de progrès et de stabilité

Depuis son accession à la magistrature suprême en 2019, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani incarne une nouvelle ère de gouvernance apaisée, inclusive et tournée vers le développement durable en Mauritanie.

Son leadership est marqué par une volonté de réformes structurelles profondes, une consolidation de la démocratie, un renforcement du tissu social, ainsi qu’un positionnement diplomatique stratégique dans un contexte régional complexe.

1. Gouvernance politique : Stabilité et dialogue national

Sur le plan politique, le président Ghazouani a rompu avec les pratiques du passé en privilégiant l’ouverture, le dialogue et la concertation. Il a mis en place un climat politique apaisé, où l’opposition est écoutée et où les libertés fondamentales sont globalement respectées. Le lancement d’un dialogue national inclusif, regroupant partis politiques, société civile et intellectuels, témoigne de cette volonté d’asseoir une démocratie stable et participative.

Cette stabilité politique a favorisé la confiance des partenaires internationaux et des institutions financières, et renforcé l’image de la Mauritanie comme un îlot de stabilité dans la région du Sahel.

2. Croissance économique et diversification

Sur le plan économique, le pays connaît une dynamique encourageante, portée par des politiques de diversification de l’économie. En plus de la traditionnelle exploitation minière (fer, or, cuivre), la Mauritanie mise désormais sur des secteurs porteurs tels que la pêche, l’agriculture, l’élevage, et surtout l’énergie.

L’exploitation des ressources gazières offshore, notamment avec le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) en partenariat avec le Sénégal, représente un tournant majeur. Ce projet promet des retombées considérables en termes d’emplois, de recettes publiques et d’infrastructures.

Par ailleurs, le gouvernement a multiplié les réformes fiscales et réglementaires pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements étrangers, notamment dans les énergies renouvelables.

3. Progrès sociaux et lutte contre les inégalités

Le président Ghazouani a fait de la justice sociale un pilier de sa politique. Des programmes sociaux tels que Taazour, destiné à lutter contre la pauvreté et l’exclusion, ont été renforcés et étendus à des zones longtemps marginalisées.

Des efforts notables ont été entrepris dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’accès à l’eau potable, avec des investissements accrus dans les infrastructures sociales. L’attention particulière portée aux couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, traduit une vision inclusive du développement.

4. Lutte contre le terrorisme et sécurité nationale

Dans un Sahel secoué par les violences terroristes, la Mauritanie fait figure d’exception grâce à une stratégie de sécurité efficace et multidimensionnelle. Le pays a su combiner approche militaire, coopération régionale et réinsertion sociale des repentis pour endiguer les menaces terroristes.

La coordination avec les autres pays du Sahel tels le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso ainsi que le Maroc et les Etats Unis, a permis d’améliorer la surveillance des frontières et d’échanger des renseignements précieux. Les forces armées mauritaniennes, bien formées et professionnalisées, jouent un rôle central dans cette réussite sécuritaire.

5. Diplomatie régionale et repositionnement stratégique

Sur le plan diplomatique, la Mauritanie affiche une politique équilibrée et pragmatique, multipliant les partenariats régionaux et internationaux tout en défendant ses intérêts souverains. Le pays renforce des liens avec ses voisins du Sahel et d’Afrique, à travers des projets économiques et sécuritaires communs.

Dans cette dynamique, on observe un repositionnement discret d’éloignement vis-à-vis de l’Algérie, avec laquelle les relations restent cordiales, mais moins stratégiques qu’auparavant. La Mauritanie privilégie désormais des partenariats orientés vers la coopération pragmatique, la connectivité économique et la stabilité régionale, en phase avec sa politique constructive.

Selon les observateurs internationaux, la Mauritanie est résolument tournée vers l’avenir.

Nouakchott, sous la conduite du président Mohamed Ould Ghazouani, avance avec sérénité sur le chemin du développement, de la justice sociale et de la stabilité. Le pays s’impose progressivement comme un acteur crédible, stable et incontournable, en adoptant une diplomatie équilibrée et des réformes ambitieuses.

Ces avancées, bien que récentes et perfectibles, sont les prémices d’un avenir prometteur pour la Mauritanie, qui entend jouer pleinement son rôle dans la construction d’un espace régional prospère, pacifié et solidaire.