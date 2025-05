Depuis l’arrivée au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré en 2022, Président du Faso et chef suprême des Forces armées nationales, le Burkina Faso a entamé une transformation profonde visant à restaurer sa souveraineté, renforcer la sécurité nationale, stimuler le développement économique et consolider la cohésion sociale.

1. Sécurité : Une reconquête du territoire national

Sous l’impulsion du Capitaine Traoré, le pays a considérablement renforcé son dispositif de sécurité avec une revalorisation de l’armée nationale avec des moyens accrus et un soutien logistique renouvelé.

La création et encadrement des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) permettent une implication citoyenne dans la défense territoriale.

La tactique de guerre totale contre les groupes terroristes est marquée par des offensives coordonnées et la libération de plusieurs localités précédemment sous emprise djihadiste.

Le Burkina Faso a consolidé ses liens avec des pays partageant les mêmes enjeux sécuritaires comme le Mali et le Niger, dans une logique de solidarité sahélienne face aux menaces transfrontalières. Ce partenariat s’inscrit dans une vision africaniste et souverainiste de la lutte contre le terrorisme.

2. Social : Vers une société plus résiliente et inclusive

La politique du Capitaine Traoré a favorisé une mobilisation patriotique sans précédent et une cohésion sociale notamment autour de la défense du territoire et de la reconstruction nationale, promouvant la réconciliation intercommunautaire et le retour des déplacés internes.

Il a relancé des services sociaux de base : santé, éducation, eau potable, en collaboration avec les autorités locales.

Le gouvernement a également placé la jeunesse au cœur du projet national pour bâtir un Burkina nouveau, fondé sur le travail, l’honneur et l’intégrité ainsi que le soutien à des initiatives culturelles, artistiques, éducatives favorisant l’enracinement des valeurs burkinabè.

3. Economie : Souveraineté et valorisation des ressources nationales

Le Capitaine Ibrahim Traoré prône une réorientation de l’économie fondée sur l’autonomie et la valorisation des richesses nationales :

– La lutte contre la fraude minière, la redéfinition des contrats d’exploitation, le soutien accru à l’agriculture vivrière et à l’industrialisation locale.

– La diversification des partenariats économiques, notamment avec des pays émergents, sur une base d’égalité et de respect mutuel.

– Réhabiliter les infrastructures routières et énergétiques.

– Stimuler l’entrepreneuriat local, notamment à travers des fonds d’appui aux jeunes et aux femmes.

– Mettre en œuvre une politique de résilience économique face aux chocs extérieurs, notamment en période de sanctions ou de crises internationales.

4. Diplomatie : Une nouvelle ère

Traoré a été un acteur clé dans la mise en place de la création Alliance des États du Sahel (AES) avec pour objectif de mutualiser les efforts en matière de sécurité, de développement et de gouvernance, hors de l’influence des anciens cadres régionaux.

Il tisse aujourd’hui des liens de coopération avec plusieurs pays dans différents projets et domaines.

Le discours diplomatique du capitaine Traoré insiste régulièrement sur le respect de la souveraineté burkinabè, notamment dans ses prises de parole à l’ONU ou dans ses réponses aux critiques internationales sur la transition politique en cours.

Selon les analystes internationaux, le Burkina Faso, sous la direction du Capitaine Ibrahim Traoré, s’est engagé dans une dynamique de rupture, de reconquête et de refondation nationale. Malgré les défis persistants, le pays se distingue par un nouvel élan patriotique, une vision souverainiste assumée et une détermination à bâtir un Etat fort au service de son peuple.