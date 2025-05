Niger : Renforcement des liens sécuritaires entre le maréchal Khalifa Haftar et le général Abdourahamane Tiani

Le général libyen Saddam Haftar, fils du maréchal Khalifa Haftar et figure influente de l’Est libyen, a effectué une visite officielle à Niamey ce jeudi 22 mai 2025. A la tête d’une délégation militaire, il a été reçu par le Premier ministre nigérien Mahamane Ali Lamine Zeine, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Accueilli à l’aéroport par le ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, Saddam Haftar a également rencontré le Chef de l’Etat et président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahamane Tiani.

Au cœur des discussions : le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre la Libye orientale et le Niger. Cette visite pourrait marquer un tournant stratégique dans les relations entre Benghazi et Niamey, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le contrôle des frontières.

Les deux pays partagent une frontière longue de 342 kilomètres, souvent traversée par des groupes armés et des trafics en tout genre.

Le Niger, confronté à une insécurité croissante dans la zone, a récemment lancé l’opération « Garkoi » (bouclier), destinée à surveiller ses frontières avec la Libye mais surtout avec l’Algérie qui abrite sur son sol des organisations terroristes.

Vers un axe sécuritaire entre Benghazi et Niamey pour faire face aux menaces transfrontalières, la présence du fils Haftar, accompagné de hauts responsables militaires libyens, confirme une volonté d’alignement stratégique dans le Sahel.