Burkina Faso : Journée mondiale de l’environnement à Orodara

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le jeudi 5 juin 2025, l’Association SOS Enfants de Orodara (SOSEO), en partenariat avec la Fondation Stromme, a organisé une grande opération de collecte de déchets plastiques dans la cité du Verger. Placée sous le thème « La lutte contre la pollution plastique »*, cette initiative a mobilisé plus d’une centaine de participants, en majorité des femmes, équipés de râteaux, pelles, gants et autres matériels de ramassage.

Les volontaires ont sillonné les abords du grand marché de Orodara ainsi que les rives du marigot Selmon, zones fortement touchées par l’accumulation de déchets plastiques, pour y collecter les sachets et autres détritus nuisibles à l’environnement et à la santé publique.

Pour Babou Nagalo, coordonnateur des opérations de SOSEO, cette activité tombe à point nommé. Elle vise non seulement à assainir la ville, mais aussi à sensibiliser les populations riveraines, commerçants et passants à l’importance de la préservation de l’environnement et de la gestion responsable des déchets.

Le président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Orodara, Emmanuel Konaté, a salué cette initiative citoyenne. Il a exprimé sa reconnaissance envers SOS Enfants et la Fondation Stromme pour leur engagement en faveur d’une ville plus propre et plus saine. Accompagné de responsables de ses services techniques et des membres de SOSEO, il a profité de l’occasion pour sensibiliser la population sur les enjeux liés à la pollution plastique.

Enfin, Babou Nagalo a souligné que cette journée fut également un moment de renforcement des liens entre les acteurs communautaires et les services techniques déconcentrés de l’Etat, illustrant ainsi la nécessité d’une action collective et durable pour relever les défis environnementaux (AIB).